Je vais t’aimer Troyes, samedi 13 avril 2024.

Face à son immense succès depuis la Première à Lille le 21 octobre 2021, la comédie musicale JE VAIS T’AIMER repart pour une 3ème tournée dans toute la France !



JE VAIS T’AIMER est une création dans la pure tradition de Broadway. Le public est totalement conquis et la presse parle, elle, d’un “Mamma Mia“ à la française. C’est l’histoire de six jeunes français qui racontent leurs amours, leurs amitiés au rythme des plus grands succès de Michel Sardou En chantant, La java de Broadway, Les lacs du Connemara, Les vieux mariés, Être une femme, La rivière de notre enfance… Plus de 25 chansons extraites de son exceptionnel répertoire.



Vous savez déjà que vous allez chanter !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Le Cube

Troyes 10000 Aube Grand Est

