Je participe à un ramassage de déchet à l’Escale Borely Escale Borély Marseille 8e Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

Je participe à un ramassage de déchet à l’Escale Borely Escale Borély Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Participez à une sensibilisation par l’action en ramassant des déchets. Village durable + cadeaux + collation offertes à toustes les participant-es

‍Nettoyons le Sud !



Parce que la lutte contre le changement climatique et la sauvegarde de notre environnement sont des priorités absolues, la Région Sud organise la Grande Opération de nettoyage « Nettoyons le Sud » pour la deuxième année consécutive !

Et ils font bien, puisque en 2023, 50 tonnes de déchets ont été ramassés dans toute la région !



Pour cette occasion, nous te donnons rendez-vous en bas de la Grande Roue située à l’Escale Borely pour 14h.



Tu pourras participer au ramassage, mais aussi profiter du village durable. Tu pourras y découvrir des initiatives environnementales et locales très sympas.



‍On aura aussi la chance d’être accompagnés de l’association Mer Veille, qui proposera un ramassage maritime, car 80% des déchets terrestre finissent dans la mer.



‍A 16h, un goûter sera offert à tous les participant-es et un tirage au sort sera effectué pour donner des cadeaux responsables.

‍On à hâte d’y être !



En bas de la grande Roue à l’Escale Borély

Ramassage 14h à 16h

Goûter 16h à 17h

Village durable

Sacs et gants fournis, mais n’hésite pas à ramener tes gants si tu en as! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Escale Borély Avenue Pierre Mendès-France

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur natacha.grimaldi@1dechetparjour.com

