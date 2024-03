Je marche avec la Semoy Monthermé, samedi 25 mai 2024.

Je marche avec la Semoy Monthermé Ardennes

Programme : Le Samedi un parcours en boucle de 10-12 km environ avec dénivelés en forêt, au départ de Bohan avec un arrêt pique-nique (tiré du sac), et des animations diverses artistiques, musicales et cette année un focus sur la recherche et reconnaissance des plantes (dont celles comestibles ou toxiques). Le parcours sera assuré cette année par nos amis et bénévoles belges. Nous prévoyons également des prélèvements de l’eau de la Semoy par nos bénévoles, déjà formés lors de 3 Marches avec la Semoy précédentes par les associations SAMU de l’Environnement d’Alsace et de Franche-Comté, et d’autres animations proches de l’eau ( à confirmer)Le Dimanche: une ballade lente (2km/h) de 9 km allant du site de la Racine (bord de Semoy face à Abbaye Laval Dieu) à Monthermé jusqu’à Tournavaux et le retour en suivant le courant de la rivière, donc une marche-ballade toute en plat sur la voie trans-semoysienne. Ce sera notre 3ème partenariat avec l’association VOIR ENSEMBLE (non-voyants et mal-voyants), les bénévoles sont bienvenus pour les accompagner et leur raconter la ballade visuellement. L’arrêt pique-nique sera comme les années précédentes aux jardins de l’Auberge des Chenêts, où Yves Hénon nous accueille chaque année avec bienveillance. Cet arrêt prolongé sera un moment de détente à côté de l’eau avec des animations sonores de l’énergéticienne et thérapeute Catherine Maupu, ainsi que des interventions contées sur le sujet de l’eau.Après la Marche du Dimanche, pour ceux qui le souhaitent, un goûter-apéro sera proposé au JARDIN DU PARTAGE, au siège de l’association, au 7 rue du Dr Lemaire à Monthermé. Une exposition pédagogique en lien avec l’eau et/ou la biodiversité y sera disposée.Ci-joint le lien vers les documents vous décrivant le programme (en cours de finalisation): http://plumesetregards.org/marchesemoy/index.html Ceux qui ne peuvent marcher mais qui souhaitent partager des moments autour de la rivière peuvent nous rejoindre à l’arrêt pique-nique (tiré du sac) de midi à 14h environ, le Dimanche à Tournavaux- aux jardins de l’Auberge des Chenêts Inscription sur www.plumesetregards.org

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

Monthermé 08800 Ardennes Grand Est contact@plumesetregards.org

L’événement Je marche avec la Semoy Monthermé a été mis à jour le 2024-03-07 par Ardennes Tourisme