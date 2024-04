Jazz Quartet Gérard Sumian et Jean-Paul Florens Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement, vendredi 19 avril 2024.

Rendez-vous au Musée Regards de Provence pour la soirée Jazz Quartet Gérard Sumian et Jean-Paul Florens, dans le cadre de l’exposition « Poésie & Lumière » Jean-Pierre Blanche.

Jazz, bossa nova & be-pop au milieu des œuvres.



Dans le cadre de l’exposition « Poésie & lumière de Jean-Pierre Blanche », le musée Regards de Provence organise le vendredi 19 avril à 18h30 dans la salle d’exposition « Poésie & lumière » un concert de jazz avec les guitaristes Jean-Paul Florens et Gérard Sumian, Philippe Gallet à la contrebasse et Dimitri Sumian à la batterie. Ces quatre passionnés de jazz partageront un répertoire classique du jazz, de bossa nova et de be-pop.



Les ingrédients vitaux communs à la musique et à la peinture le rythme, l’harmonie et la mélodie -, seront ainsi réunis pour rendre hommage aux mouvements des hautes herbes, aux tons pastels, à la vibration de la lumière qui traversent l’œuvre de Jean-Pierre Blanche.



Jean-Pierre Blanche et Jean-Paul Florens ont les mêmes convictions du partage de la culture dans toute sa diversité. La cohabitation exceptionnelle de leurs démarches talentueuses promet un moment émouvant.



Leurs univers respectifs se rejoignent dans l’approche du silence pour l’un et du blanc pour l’autre, de la couleur et des harmonies subtiles et tendres, de l’amour de la vie à travers les choses simples, dénuées d’artifices.



Visite libre des expositions avant le concert. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:30:00

fin : 2024-04-19

