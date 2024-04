JAZZ ON TOP #7 MOSES YOOFEE TRIO Montpellier, vendredi 3 mai 2024.

JAZZ ON TOP #7 MOSES YOOFEE TRIO Montpellier Hérault

Ne manquez pas le concert de MOSES YOOFEE TRIO au JAM !

Energie indomptable pour ce trio berlinois porté par le pianiste et producteur Moses Yoofee. Unis par JDilla & Madlib, puisant dans des influences plus récentes comme Alfa Mist & Yussef Dayes, l’unique EP Ocean , sorti fin 2023, et les quelques excursions parues sur des compilations ont été d’immenses claques pour nous. Plaisir donc de pouvoir les inviter sur scène, pour une première hors Paris. More to come…

Line-up

Moses Yoofee Claviers

Roman Klobe-Barangā Basse

Noah Fürbringer Batterie

Ouverture des portes 20h30

Début du concert 21h00 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 21:00:00

fin : 2024-05-03 23:30:00

100 Rue Ferdinand de Lesseps

Montpellier 34070 Hérault Occitanie

