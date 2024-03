JAZZ IN ARLES Yoann Loustalot Trio Arles, vendredi 24 mai 2024.

Au programme de cette deuxième soirée Jazz in Arles, la voix mélodique et singulière de la trompette européenne de Yoann Loustalot et le trio de Capucine Olivier remarquable interprète des standards du jazz.

YOANN LOUSTALOT Trio Yeti

Yoann Loustalot trompette

Giani Caserotto guitare

Stefano Lucchini percussions



+ Capucine Ollivier Trio

Capucine Ollivier voix

Alain Soler guitare

Julien Labergerie saxophone



Une voix, une guitare, un saxophone baryton… Dans cette formule sobre et quelque peu atypique, le trio de Capucine Olivier revisite des standards. Les morceaux sont pour les trois musiciens prétextes à une réappropriation, une interprétation singulière. Au gré de leurs envies et de leurs inspirations, ils invitent le spectateur à un voyage musical, cheminant entre improvisation, interplay , respiration ; C’est une musique sobre et pourtant complexe, portée par une rigueur et une maitrise instrumentale et vocale tout en retenue ; les codes propres au jazz sont ainsi à la fois respectés et sans cesse chamboulés et renouvelés… Les timbres qui s’entremêlent, les voix qui se croisent, échangent, se suspendent, font émerger une musique vivante, qui se réinvente continuellement au gré des humeurs et des situations, dans l’instant, une musique incarnée par des musiciens qui savent communiquer leur plaisir à jouer ensemble.



Voix singulière de la trompette en Europe, compositeur prolifique et original, Yoann Loustalot mène de front différents projets et est aussi fondateur du label discographique Bruit Chic . Il est reconnu pour sa sonorité unique et sa fine inventivité mélodique. Il a enregistré plus d’une dizaine d’albums en tant que leader ou co-leader. Il a participé aussi à une quarantaine d’enregistrements en temps que sideman et joue régulièrement aux côtés d’autres personnalités du jazz. Yoann Loustalot réunit pour ce nouveau trio Yeti le guitariste Giani Caserotto et le batteur Stefano Lucchini. La musique proposée par le groupe, oscille entre compositions et improvisations totales. Formule rare dans sa composition dans l’histoire et de nos jours, ce trio atypique formé par ces musiciens d’exception, nous embarque dans son univers poétique et virtuose.



“Yoann Loustalot joue comme on murmure, se dépouillant de toute volonté démonstrative et en mettant sa chair et son sang dans chaque note..” Jazz Magazine 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

Place Nina Berberova

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mejan@actes-sud.fr

