JAZZ IN ARLES Jowee Omicil 4tet Arles, samedi 25 mai 2024.

Le multi-instrumentiste spectaculaire Jowee Omicil clôture cette 28e édition de Jazz in Arles ! Jowee Omicil opère un véritable éloge aux Dieux du Free Jazz. Une cérémonie d’improvisation non-stop, une cérémonie sacrée à des fins de méditation.

Jowee Omicil clarinette, Saxophone

Jendah Manga basse

Arnaud Dolmen batterie

Franck Mantegari batterie



Dans son dernier album SpiriTuaL HeaLinG Bwa KaYimaN FreeDoM SuiTe , Jowee Omicil rend un vibrant hommage au premier soulèvement collectif de ses ancêtres contre l’esclavage. La cérémonie du Bois-Caïman est le premier grand soulèvement collectif d’Haïti contre l’esclavage. Jowee interprète à sa manière la révolution de ses ancêtres. Il a rassemblé toutes ses chambres à air, Soprano, Alto, Ténor, Bois, Clarinettes, Flûte piccolo, Cornet, ce qui souffle, ce qui vente, ce qui gronde. Pour cette cérémonie, Jowee Omicil a levé une petite armée de créoles par héritage et de créoles par vocation Jendah Manga à la basse, Arnaud Dolmen & Franck Mantegari aux batteries. Ils n’ont peur de rien ensemble, ni des profondeurs ni de la beauté, ils traquent des animaux mythologiques, exhument des continents engloutis, ils exigent du son ce que les yeux ne peuvent voir. Et de cette entreprise mystique, dont tous les secrets restent intacts, il demeure une expérience inouïe de liberté. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:30:00

fin : 2024-05-25 23:00:00

Place Nina Berberova

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mejan@actes-sud.fr

