Jazz Aux Violettes Restaurant Bar Les Violettes Deyme, vendredi 12 avril 2024.

Jazz Aux Violettes Nolacoustik en concert, Jazz Nouvelle Orléans Vendredi 12 avril, 20h00 Restaurant Bar Les Violettes Participation libre mais nécessaire

Pour la deuxième fois Aux Violettes, venez redécouvrir NolaCoustik !

Ce sextuor de jazz traditionnel au répertoire festif et varié interprètera pour notre plus grande joie des parades de New-Orleans, du Latin-Jazz, du Blues, du Charleston et de la chanson Française.

Réservation conseillée pour le repas.

Repas à partir de 20h.

Concert à 21h. Tarif : Participation libre mais nécessaire

Restaurant Bar Les Violettes 19 Route départementale 813 Deyme 31450 Haute-Garonne Occitanie 05 61 27 93 47

concert jazz new-orleans entrée-libre