Jazz au jardin Le jardin pour la Terre Arlanc, dimanche 2 juin 2024.

JAZZ AU JARDIN. – Gratuit. Durée : 1h. Public famille. Dimanche 2 juin, 17h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T17:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T17:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Sur sa vieille Mirecourt des années 1880, Dominique Mollet, contrebassiste solo, joue des standards de Jazz.

La profondeur du son, la richesse harmonique et mélodique, la diversité des matières sonores confèrent à ce répertoire une atmosphère poétique et apaisante mais aussi une intensité et une puissance que seul cet instrument très « organique » peut offrir.

Le jardin pour la Terre 31 rue du moulin- 63220 Arlanc, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes
Lieu de promenade et de découverte, ce jardin dessiné en forme de planisphère vous plonge dans l'histoire, la géographie, la botanique, la biodiversité, la relation intelligente entre l'homme et la nature. Il est le seul planisphère végétal d'Europe qui vous fera faire le tour du monde en 90 minutes.

©Le Jardin pour la Terre