JAZZ AU CLOITRE MELKONI PROJECT EN TRIO AVEC RAPHAEL-TRISTAN JOUAVILLE Saint-Chinian, samedi 7 septembre 2024.

JAZZ AU CLOITRE MELKONI PROJECT EN TRIO AVEC RAPHAEL-TRISTAN JOUAVILLE Saint-Chinian Hérault

Jazz au cloître c’est un grand rendez-vous autour de la musique Jazz dans le cadre somptueux du Cloître de Saint-Chinian, avec des artistes prestigieux qui viennent s’y produire.

Jazz au cloître c’est un grand rendez-vous autour de la musique Jazz dans le cadre somptueux du Cloître de Saint-Chinian, avec des artistes prestigieux qui viennent s’y produire.

Né de la rencontre entre Louise Perret et Gwen Cahue, Melkoni Project navigue avec brio entre virtuosité instrumentale et sensibilité à fleur de peau. De Nougaro à Barbara, en passant par un répertoire original inédit qu’ils dévoilent au fil de leur premier album, Louise et Gwen célèbrent les noces fécondes du jazz et de la chanson française, accompagnés avec brio par le violoniste Raphaël -Tristan Jouaville.

Entre virtuosité et sensibilité, Melkoni Project, une alliance moderne du Jazz et de la chanson française.

Billetterie sur www.festivalmusisc.com / Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian

Concerts organisés par l’Institut de l’Ancienne Abbaye EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 17:30:00

fin : 2024-09-07

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie ancienneabbaye@gmail.com

L’événement JAZZ AU CLOITRE MELKONI PROJECT EN TRIO AVEC RAPHAEL-TRISTAN JOUAVILLE Saint-Chinian a été mis à jour le 2024-02-08 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN