JAZZ AU CLOITRE LADIES SING THE BLUES Saint-Chinian, vendredi 6 septembre 2024.

JAZZ AU CLOITRE LADIES SING THE BLUES Saint-Chinian Hérault

Jazz au cloître c’est un grand rendez-vous autour de la musique Jazz dans le cadre somptueux du Cloître de Saint-Chinian, avec des artistes prestigieux qui viennent s’y produire.

LADIES SING THE BLUES

1°partie jeunes talents

Roman Raynaud guitare

Lucile Revel chant

Une voix sublime qui ne manquera pas de vous enchanter et une guitare d’une musicalité et d’une virtuosité exceptionnelle. Venez découvrir ce duo dans une performance au croisement du jazz, de la soul, le tout teinté de blues.

2° partie

JUSTINE BLUE BAND

Auguste Caron au clavier

Dorian Rival à la guitare

Samuel Devauchelle à la batterie

Romain Delorme à la basse

Justine Blue au chant lead (+uku, + clavier)

Le nouvel opus de la chanteuse Justine Blue (prix révélation Blues sur Seine 2017).

Ambiances jazzy, funky et soul au gré de morceaux originaux ou de reprises. Un moment enchanté en perspective !

“Il nous manquait une voix comme ça en France. La voici, une vraie voix soul, jazz, blues, d’aujourd’hui.” (France Bleu Hérault)

Billetterie sur www.festivalmusisc.com / Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian

Concerts organisés par l’Institut de l’Ancienne Abbaye EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-06 20:30:00

fin : 2024-09-06

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie ancienneabbaye@gmail.com

