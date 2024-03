JAZZ À COMMERCY Cinéma Truffaut Commercy, samedi 20 avril 2024.

Samedi

En partenariat avec le Conservatoire de Commercy, nous avons le très grand plaisir de vous proposer deux soirées exceptionnelles au menu, un mélange de swing et d’harmonie, assaisonnés à l’énergie du collectif , ingrédient indispensable pour produire ce mélange musical en fusion.

Vendredi 19, le Mental Palace, un quartet de musiciens tous terrains emmenés par le batteur Christian Mariotto, dans un hommage au rock, à la pop, avec des thèmes qui restent longtemps en tête après le dernier coup de cymbale.

Samedi 20, Le Medium Ensemble, neuf musiciens qui sonnent comme un big band, redoutable machine rythmique et mélodique au service des compositions de Damien Prudhomme, saxophoniste et leader. La encore, une musique généreuse, ouverte à toutes les influences et qui plaira à tous les publics.

TARIFS:

Concert 12: euros

Commercy Culture: 10 euros

Jeunes, Solidaire: 5 euros

Pass’ à Com 2: euros

Pass’ Jazz 2 jours: 20 euros

Commercy Culture: 16 euros

Billetterie en ligne sur le site internet HelloAsso

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Cinéma Truffaut 7 Avenue Carcano

Commercy 55200 Meuse Grand Est omareservation@gmail.com

