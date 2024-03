Jardins Secrets Nathalie Leverger Lm Studio Hyères, mardi 23 avril 2024.

Jardins Secrets Nathalie Leverger Lm Studio Hyères 23 avril – 19 mai

Nathalie Leverger a un rapport contemplatif et jubilatoire au paysage. Elle s’y confronte avec une ligne directrice : liberté et curiosité, au quotidien et lors de voyages personnels ou de résidences artistiques.

Artiste prolifique, elle multiplie les techniques et les médiums avec principalement la peinture à l’huile, les volumes textiles ou papier, la photographie et la vidéo, les livres d’artistes, les installations textiles, papier et plus récemment le verre soufflé.

Lm Studio 5 rue Portalet, Hyeres, 83400