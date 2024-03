JARDINS ÉPHÉMÈRES MEDIATHEQUE Lherm, vendredi 19 avril 2024.

JARDINS ÉPHÉMÈRES MEDIATHEQUE Lherm Haute-Garonne

Un atelier animé par Sara Branger pour partir à la découverte des sens et surtout du toucher. Manipulation de l’argile et création d’un jardin miniature.

Atelier artistique et sensoriel qui tache apportez un tablier ou des vieux vêtements. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 14:30:00

fin : 2024-04-19

MEDIATHEQUE 2 Avenue de Gascogne

Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie mediatheque@mairie-lherm.fr

L’événement JARDINS ÉPHÉMÈRES Lherm a été mis à jour le 2024-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE