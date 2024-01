Jardins du Château de Valmer JEP 2024 Chançay, dimanche 22 septembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 14:00:00

fin : 2024-09-23 20:00:00

Journées Européennes du Patrimoine dans les jardins du Château de Valmer.

Le parc et les jardins du Château de Valmer se déploient dans un site remarquable, à flanc d’un coteau dominant la vallée de la Brenne. 5 ha de jardins labellisés « Jardin Remarquable » et un domaine viticole en Appellation Vouvray et Touraine rosé. Pendant cette visite, faites un bond en arrière pour revenir au XVIe siècle en découvrant l’histoire du château et de sa chapelle troglodytique remplie d’anecdotes et de surprises. Sur la plus haute terrasse, vous pourrez admirer la vue sur le domaine et le vignoble, puis nous vous inviterons à parcourir les allées de buis du potager, tout en dégustant des fleurs comestibles. Pièce de théâtre « Le vieux qui aimait les fautes d’orthographes » interprétée par Philippe OUZOUNIAN, samedi et dimanche à 17h. Retrouvez le programme complet sur notre site.

Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire jardins@chateaudevalmer.com



