Les rendez-vous des jardins Jardins de La Verrerie Arles, dimanche 21 avril 2024.

Les rendez-vous des jardins Des ateliers pour petits et grands en plein air Dimanche 21 avril, 09h00 Jardins de La Verrerie gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T09:00:00+02:00 – 2024-04-21T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T09:00:00+02:00 – 2024-04-21T17:00:00+02:00

Les rendez-vous des jardins, c’est un dimanche une fois par mois dans les jardins de la Verrerie à Arles (quartier de Trinquetaille).

C’est l’occasion de découvrir les activités du tiers-lieu citoyen installé sur le site, de faire ensemble et de (re)tisser du lien avec la nature … et entre nous !

Petits et grands peuvent découvrir et expérimenter lors de petits ateliers inspirants, culturels et pratiques autour de la biodiversité, du potager, du bricolage etc.

>> Le programme détaillé de tous les ateliers* est disponible en ligne :

https://laverreriearles.fr/category/rendez-vous-des-jardins

*************************************

*Les rendez-vous des jardins sont accessibles aux adhérents du tiers-lieu sur inscription avec une jauge limitée

>> adhésion libre au tiers-lieu à partir de 1€ en ligne bit.ly/3QCdmBn

>> lien d’inscription aux ateliers sur le programme détaillé

Les ateliers ont lieu en extérieur sur le site de la Verrerie, chemin de la Verrerie à Arles. Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo !

>> Accès recommandé à pied, en bus (n°5 – arrêt Verrerie) ou en vélo. Peu de stationnement voiture à proximité.

En cas de très mauvaise météo, une annonce est faite sur la page Facebook (http://www.facebook.com/destinationtierslieu) et l’événement est annulé.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail accueil@laverreriearles.fr

Jardins de La Verrerie Chemin de la verrerie, Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/destinationtierslieu »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@laverreriearles.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://laverreriearles.fr/category/rendez-vous-des-jardins »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/la.verrerie.tierslieu/ »}] [{« link »: « https://laverreriearles.fr/category/rendez-vous-des-jardins »}, {« link »: « http://www.facebook.com/destinationtierslieu »}, {« link »: « mailto:accueil@laverreriearles.fr »}]

nature jardins

Graphisme A. Quinto/F. Lacotte sur une proposition graphique de Droit de Regard