Jardin sonore Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy, samedi 18 mai 2024.

Jardin sonore L’association Kontakt prod aime faire découvrir les joyaux de notre patrimoine à travers ses voyages musicaux. Samedi 18 mai, 20h00 Jardin botanique Jean-Marie Pelt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

L’association Kontakt prod aime faire découvrir les joyaux de notre patrimoine à travers ses voyages musicaux.

En s’installant au Jardin Botanique pour cette nouvelle nuit des musées, Kontakt Prod créera une ambiance musicale sur mesure, les sonorités rondes et envoûtantes vous accompagneront tout au long de cet événement nocturne.

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique 54600 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 41 47 47 http://www.jardinbotaniquedenancy.eu https://jardinbotaniquedenancy.eu Le jardin botanique Jean-Marie Pelt présente sur une surface de 35 hectares, 15 collections thématiques et 5 serres tropicales.

L’ensemble témoigne de la richesse du monde végétal et permet de se familiariser aussi bien avec les plantes communes de nos régions qu’avec les espèces originaires de contrées plus lointaines.

Plantes des forêts tropicales humides, des déserts américains ou africains, nénuphars géants ou primevères délicates, plantes cailloux ou lilas parfumés, iris multicolores ou orchidées bariolées y dévoilent leurs plus beaux atours…

© KontaktProduction