Jardin planétaire Sassetot-le-Mauconduit, 26 mai 2022, Sassetot-le-Mauconduit.

Jardin planétaire TAPOVAN 65 Route d’Anneville Sassetot-le-Mauconduit

2022-05-26 – 2022-05-29 TAPOVAN 65 Route d’Anneville

Sassetot-le-Mauconduit Seine-Maritime

Tapovan se lance à nouveau pour organiser un événement intitulé “Jardin planétaire” !

Au programme ?

Rencontres littéraires, et artistiques, environnement, paix, yoga et ayurveda, musique et danses !

Disponible en présentiel et en ligne

Du Jeudi 26 Mai à 14h au Dimanche 29 Mai 2022 à 12h

Renseignements et réservations

Tél : 02.35.29.20.21 – mail : tapovan@tapovan.com www.tapovan.com

tapovan@tapovan.com +33 2 35 29 20 21

