Jardin N’Gouba : Visite-découverte de la forêt et du jardin Forêt et Jardin N’GOUBA Bouillante, samedi 1 juin 2024.

Jardin N'Gouba : Visite-découverte de la forêt et du jardin Visite autonome avec guide de la forêt puis du jardin et dégustation des fruits de saison Samedi 1 juin, 08h00 Forêt et Jardin N'GOUBA Enfant de 6 à 13 ans : 5 euros – Adulte : 10 euros- groupe de 10 personnes 8 euros par personne ;Horaire : 8h 16 h

Visite autonome avec guide de la forêt puis du jardin et dégustation des fruits de saison

Visite de l’atelier de fabrication de la poudre de cacao

Forêt et Jardin N'GOUBA 97125 BOUILLANTE Bouillante 97125 Guadeloupe Guadeloupe 0690492206 Le long du chemin de l' Habituée négresse

©yves vairac