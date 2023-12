Printemps au Jardin-Foire aux plantes Jardin Exotique et Botanique de Roscoff Roscoff Catégories d’Évènement: Finistère

Roscoff Printemps au Jardin-Foire aux plantes Jardin Exotique et Botanique de Roscoff Roscoff, 7 avril 2024, Roscoff. Roscoff Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00 . Marché de producteurs proposant une grande diversité de plantes d’ici et d’ailleurs au Jardin Exotique & Botanique de Roscoff. La 7ème édition de “Printemps au jardin” regroupera une vingtaine d’exposants, producteurs de plantes, allant de la production de plantes médicinales, des succulentes, à des plantes rares sous nos climats. Des artisans du jardin seront présents pour agrémenter les plantations de mobilier ou de décorations artisanales. Entrée Libre sur la foire aux plantes. Visite du jardin en tarif réduit. Petit stand de restauration présent sur place (crêpes et buvette). Parkings gratuits à proximité. (Port du Bloscon et stade de foot-5 mn de marche). .

Jardin Exotique et Botanique de Roscoff Lieu-dit Roc’h Hievec

Roscoff 29680 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Roscoff Autres Code postal 29680 Lieu Jardin Exotique et Botanique de Roscoff Adresse Jardin Exotique et Botanique de Roscoff Lieu-dit Roc'h Hievec Ville Roscoff Departement Finistère Lieu Ville Jardin Exotique et Botanique de Roscoff Roscoff Latitude 48.71589 Longitude -3.969823 latitude longitude 48.71589;-3.969823

Jardin Exotique et Botanique de Roscoff Roscoff Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roscoff/