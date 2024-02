Jardin et mare réveil sensoriel et écologique Verger de l’Arcade Bernières-sur-Mer, jeudi 25 juillet 2024.

Jardin et mare réveil sensoriel et écologique Verger de l’Arcade Bernières-sur-Mer Calvados

Imprégnez-vous des sons de la mare et du jardin…

Sortie famille Lors d’une méditation aux sons de la nature, les enfants découvriront leur capacité d’écoute sensorielle. Au travers d’une histoire sur le thème de l’écologie, Emeline facilite l’expression de chacun et propose une ouverture sur le monde.

(Sur place/1h15) Niveau 1

Toute l’année pour les individuels sophrologie, coaching haute sensibilité en cabinet (Douvres-la Délivrande, Pole santé de Creully, Caen Beaulieu)

Membre du réseau Planeth Patient, formée à l’éducation thérapeutique (maladies chroniques)

Séance en groupe (en cabinet et centre socioculturel).

Scolaire accepté sur demande.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 11:00:00

fin : 2024-07-25 12:15:00

Verger de l’Arcade Rue du Maréchal Montgomery

Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie contact@motsetsens.com

