Jardin du Talabère Jardin du Talabère Mirande, samedi 1 juin 2024.

Jardin du Talabère Suivez une visite guidée du jardin permacole et du jardin forêt ! Samedi 1 juin, 10h00 Jardin du Talabère Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Jardin du Talabère 23 chemin de Talabère, 32300 Mirande Mirande 32300 Gers Occitanie 05 62 66 85 77 Potager créé en 2021 selon les principes de la permaculture sur une parcelle de terre agricole non exploitée depuis plus de 20 ans. Il est entouré de bois de chênes. Dernière maison au bout du chemin, suivre le chemin de cailloux blancs et se garer sur le parking

©Julie Clary