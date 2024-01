Visites clownesques au Jardin du luthier ! Jardin du luthier Mirecourt, samedi 1 juin 2024.

Visites clownesques au Jardin du luthier ! Découvrez le Jardin du luthier avec deux guides hauts en couleur ! 1 et 2 juin Jardin du luthier Entrée libre. Départ au Musée de Mirecourt, Cours Stanislas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Découvrez le Jardin du luthier avec deux guides hauts en couleur !

Ils vous racontent le jardin, ses anciens occupants les luthiers de l’atelier Gérôme, vous présentent la flore qui s’y épanouit, le verger, le potager, l’abri où sèchent les bois de lutherie, mais aussi les oeuvres d’art (des scultpures en lien avec la musique) qui y sont exposées.

Une découverte joyeuse et conviviale de ce jardin intimement lié à l’atelier Gérôme, aujourd’hui lieu de rencontres, de création et de rendez-vous musicaux.

Avec Francis Albiero et Lydie Gustin de La Spontanée.

Jardin du luthier 12 quai Le Breuil 88500 Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges Grand Est 0329378159 http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr/ https://www.facebook.com/museelutheriemirecourt;https://www.instagram.com/museedemirecourt/ Le Jardin du luthier est accolé à une demeure qui abritait autrefois l’atelier de la famille Gérôme, luthiers en guitares et en mandolines, et l’habitation de Lucien Gérôme.

L’atelier a été conservé in situ et est visitable. Parking cours Stanislas, face au musée.

© Musée de Mirecourt