Jardin de Sculptures à Blis-et-Born Le Jardin Littéraire de Sculptures Bassillac et Auberoche, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T13:30:00+02:00 – 2024-06-01T19:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T13:30:00+02:00 – 2024-06-02T19:30:00+02:00

Visite libre et le dimanche à 16h : « Sur les pas d’Arthur Rimbaud », balade contée par Jean-Claude Sadoine pour un moment privilégié où s’ouvrent un univers et un imaginaire qui permettent de s’évader du quotidien.

Le Jardin Littéraire de Sculptures 295 chemin de la Forêt Bassillac et Auberoche Bassillac et Auberoche 24330 Blis-et-Born Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 (1)6 15 32 21 32 http://jardinlitterairedesculptures.free.fr https://www.instagram.com/jardinlitterairedesculptures/ Plus d’une centaine de sculptures mises en scènes illustrent les plus belles citations d’écrivains.

Situés dans un écrin de verdure remarquable, un potager poétique, des chênes centenaires et des installations

forment le décor de ce parcours sur 12.000 m² de jardin différencié.

Une suite d’installations étonnantes dédiées à Arthur Rimbaud retrace sa vie et son œuvre.

Ses plus belles poésies (Ma Bohème, Le Bateau ivre, Le Dormeur du val, Les Poètes de sept ans…)

mais également les textes « Une saison en enfer » et « Illuminations » sont métamorphosés en sculptures et s’offrent à l’imaginaire des visiteurs. Parking sur place

©jcsadoine