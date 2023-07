L’Odyssée, la mise en vie • Cie Lez’Arts Vers Jardin de la Perrine Laval, 24 mai 2024, Laval.

L’Odyssée, la mise en vie • Cie Lez’Arts Vers 24 et 25 mai 2024 Jardin de la Perrine Accès libre

De ses six mètres de haut, l’Être paraît chanter ; mais au lieu de paroles, ce sont des centaines de visages qui jaillissent de sa bouche ouverte. Des visages suspendus comme autant de témoins d’une expérience sensorielle : celle vécue au creux de l’argile par des dizaines d’habitants de tous âges lors des “baptêmes de terre” organisés plus tôt dans la ville.

Dans ce décor de terre, de paille et d’acier, les Passeurs, mémoire vivante de l’Être, accueillent les spectateurs pour cette “mise en vie” du géant en sommeil. Par leur présence muette, ces quatre personnages invitent à l’étrange, à l’écoute et au regard, au sein d’un spectacle et d’une installation hors norme. Aventure de bâtisseurs imbriquant artistes et habitants, cette œuvre marquante nous met en quête de retrouvailles avec soi, avec l’autre, avec la matière brute.

Jardin de la Perrine Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

2024-05-24T21:00:00+02:00 – 2024-05-24T22:30:00+02:00

2024-05-25T18:00:00+02:00 – 2024-05-25T19:30:00+02:00

