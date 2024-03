Jardin au naturel Les Loges-Margueron, samedi 2 novembre 2024.

Samedi 2 novembre LES LOGES MARGUERON Jardin au naturel, de 11h à 14h, à la Ressourcière Othe Armance (rue des étangs). Partager et conclure. Un moment pour manger le fruit de son travail et partager les projets en cours dans vos jardins.

Après le succès de l’année 2023, la Ressourcière Othe-Armance renouvelle son programme jardin au naturel, à destination de tous les jardiniers, novices, amateurs ou experts ! Jardiner chez soi, c’est bien. Jardiner avec d’autres jardiniers, c’est mieux ! Le but de ce programme jardin 2024 est de partir à la rencontre de jardiniers amateurs et professionnels près de chez vous afin d’échanger sur vos pratiques et de récolter les fruits de chacun ! Gratuit, ouvert à tous. Organisé par le Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance. Contact +33 (0)3 25 40 10 59 ressourciere10@gmail.com Eur.

Les Loges-Margueron 10210 Aube Grand Est ressourciere10@gmail.com

