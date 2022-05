JARDIN AU NATUREL – LE JARDIN DE M. ET MME VIOT – CHÂTELAIS Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Gisèle et Jacques vous invitent à découvrir un havre de paix caché dans le bourg de Châtelais. En création depuis 3 ans, il est composé de plusieurs espaces. Un jardin d'agrément, un potager, un verger, un carré d'aromatiques, recèlent quelques végétaux aussi peu communs que les animaux qui paissent dans la prairie voisine. Tout cela est travaillé à la grelinette, chaque massif est généreusement paillé, chaque plante étiquetée. Les plantes nourricières côtoient les fleurs qui attirent les insectes et les oiseaux. Ici, tout est fait maison, le BRF, les purins de plantes. Des pratiques, issues des techniques de la permaculture y sont également testées. Stationnement possible au pied de l'église, descendre la route de Saint-Quentin-les-Anges sur 200m, suivre le fléchage.

Bienvenue dans mon jardin au naturel proposé dans le jardin de M. et Mme Viot, à Chatelais, le samedi 11 juin.

