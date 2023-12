Generali Genève Marathon Jardin Anglais Genève, 4 mai 2024 13:00, Genève.

Generali Genève Marathon 4 et 5 mai 2024 Jardin Anglais Sur inscription

Le Generali Genève Marathon est l’un des plus beaux des marathons d’Europe et l’un des plus rapide de Suisse.. La beauté du tracé genevois, avec une première partie en campagne et une arrivée au cœur de la ville en face du célèbre Jet d’Eau, ainsi que son tracé roulant séduisent les coureurs qui ont été plus de 50% à battre leur record personnel en 2019.

La 17ème édition du Generali Genève Marathon aura lieu les 4 et 5 mai 2024. Des milliers de coureurs de plus de 138 nationalités différentes se retrouveront dans une ambiance festive et conviviale pour participer à l’une des huit courses au programme.

Le Generali Genève Marathon vous donne aussi l’occasion de passer un agréable moment à Genève le temps d’un week-end. Très bien desservie depuis toute l’Europe et disposant d’infrastructures touristiques et hôtelières de qualité, Genève a été élue meilleure destination « City Break » d’Europe en 2014, 2015 et 2017.

Jardin Anglais Genève Genève 1204 Cité Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-04T15:00:00+02:00 – 2024-05-04T21:00:00+02:00

2024-05-05T08:30:00+02:00 – 2024-05-05T15:30:00+02:00

running course à pied

Benjamin Becker