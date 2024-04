J’apprivoise ma machine à coudre MJC Héritan Mâcon, samedi 4 mai 2024.

J’apprivoise ma machine à coudre MJC Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Votre machine à coudre prend la poussière dans un placard ? Ou vous envisagez d’en acheter une, mais vous voulez être sûr(e) de pouvoir vous en servir ? Vous avez récupéré celle de belle-maman, mais elle vous impressionne toujours (la machine…) ? Alors cet atelier est fait pour vous !

Venez découvrir comment enfiler le fil, remplir une canette, sélectionner un point, régler la tension, changer l’aiguille ou le pied de biche, réaliser vos premières coutures…

Si vous possédez déjà une machine à coudre (en bon état de marche), apportez là ainsi que ses accessoires et, si possible, son manuel d’utilisation.

Le fil et le tissu vous seront fournis.

Atelier animée par Nadine CHAMBRE et Idola GASPARD. 20 20 EUR.

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 13:00:00

MJC Héritan 24, rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

