JapaNantes Carrière (La) Saint-Herblain, samedi 20 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-20 10:00 – 18:00

Gratuit : non Samedi ou dimanche de 10h à 18h : 9 € / 5 € réduit Pass week-end dont JapaNight : 17 € JapaNight : 4 € La journée du dimanche est offerte aux participants du concours Cosplay ! Le week-end est offert pour les enfants de 6 ans et moins. Billetterie : helloasso.com

13e édition – les 20 et 21 avril 2024. Le thème : l’art du papier japonais. Tout le week-end, retrouvez un bon nombre d’activités autour de la culture japonaise comme des jeux, des origamis, de l’artwork, des blind-tests, du karaoké. Mais aussi des initiations ou présentations des sports comme l’aïkido et le kendo.Naviguez entre les stands des exposants qui, pendant les deux jours, permettent aux visiteurs de voir, parler et échanger avec les différents artistes, créateurs et commerçants présents. Les festivités seront prolongées grâce à la JapaNight : la nocturne, le samedi soir de 19h à 23h, avec ses prestations musicales, son grand karaoké et clôturée par un concert ! Samedi 20 et dimanche 21 avril 2024 de 10h à 18h+ JapaNight samedi 20 avril 2024 de 19h à 23h

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/ https://japanantes.com/