JAMES BLUNT ARCADIUM Annecy, jeudi 25 juillet 2024.

James Blunt fera son retour très attendu sur les routes l’année prochaine pour promouvoir son septième album Who We Used To Be, qui sortira le 27 octobre et pour lequel il a travaillé avec une variété de producteurs, dont Jonny Coffer (Miley Cyrus, Alicia Keys), Red Triangle (Charlie Puth, James Arthur), Jack & Coke (Tove Lo, Charli XCX) et le collaborateur de longue date Steve Robson, et qu’il introduit avec le titre Beside You , un hymne estival et feel-good produit par le collectif mancunien The Six (Clean Bandit, Marshmello, James Arthur). L’artiste britannique est devenu une sorte de trésor national dans son pays dès le début d’une carrière marquée par des hits incontournables tels que Goodbye My Lover ou You’re Beautiful , respecté pour son honnêteté, son esprit et son charme qu’on retrouve à la fois sur disque, sur scène et sur son compte Twitter toujours engageant et plein d’humour.

Tarif : 63.00 – 112.50 euros.

Début : 2024-07-25 à 20:00

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74