Jam Session Scène ouverte / Jazz Place Saint-Pierre Mâcon, vendredi 26 avril 2024.

100 ans, c’est à la fois long et très peu. Le jazz s’est tellement métamorphosé dans le courant du 20ème siècle qu’il est devenu parfois difficile de le définir. L’une des rares constantes que l’on retrouve dans ce style musical tout au long de son histoire, c’est son lien indéfectible avec l’improvisation. Et c’est certainement dans le cadre des jam sessions que ce lien se fait le plus fort. Jam session, soit littéralement séance d’improvisation en anglais, ou bœuf comme on les appelle en français.

Pour le dire simplement, une jam session, c’est le fait que plusieurs musiciens se réunissent dans un club, un bar ou une salle de concert pour jouer ensemble soit des standards sur lesquels on improvise, soit pour improviser totalement. Comme l’explique Alex Dutilh, producteur d’Open Jazz sur France Musique et l’un des plus fins connaisseurs de la scène en France, le jazz est une musique collective où l’on converse avec d’autres musiciens . (1)

Ce soir notre équipe de musiciens ouvrira la jam et la scène sera ensuite ouverte à tous les musiciens amateurs ou professionnels pour faire vibrer le Crescent jusque tard dans la nuit !

Avec :

Aurélien Joly trompette,

Romain Nassini piano,

Vincent Girard contrebasse,

Francis Decroix batterie.

(1) Extrait site radiofrance texte de Victor Tribot Laspière EUR.

2024-04-26 20:00:00

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

