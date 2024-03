Jam Folk-Trad au Bar radis Le bar radis, Grenoble (38) Grenoble, mardi 23 avril 2024.

Jam Folk-Trad au Bar radis organisé par Les Jams Trad-Folk de Grenoble et Tafanari Mardi 23 avril, 20h30 Le bar radis, Grenoble (38) libre

Début : 2024-04-23T20:30:00+02:00 – 2024-04-24T01:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T20:30:00+02:00 – 2024-04-24T01:00:00+02:00

Le 23 avril c’est « bœuf Trad-Folk au radis » alors sort ta plus belle fourchette, ton plus beau violon, ta plus belle trompette, ton plus bel accordéon, tes chaussures de bal, ta robe de soirée, ta bonne humeur ! Ça va jouer et danser au bar radis à partir de 20h30 : pour en savoir +

Le bar radis, Grenoble (38) 15, Rue Gustave Flaubert

Le bar radis, 38100 Grenoble, France Grenoble 38100 Secteur 4 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

