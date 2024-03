J’ai une touche Théâtre de la Violette Toulouse, jeudi 23 mai 2024.

J’ai une touche Le solfège enfin à la portée de tous

Une fantaisie ludique dans l’univers des plus grands compositeurs ! 23 – 25 mai Théâtre de la Violette Tarif réduit : 11€ / Tarif plein : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T20:00:00+02:00 – 2024-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T20:00:00+02:00 – 2024-05-25T21:00:00+02:00

Théâtre musical

Tout public à partir de 9 ans

Par la compagnie Les Affamés

Un cours de solfège, ça vous dit ? Mais rassurez-vous, un cours pas comme les autres !

Car le prof saura se dépasser pour se mettre dans la peau du pianiste qu’il a toujours voulu être et vous initier aux secrets que recèlent les œuvres signées Bach, Mozart, Beethoven et Liszt.

Promis, votre rendez-vous avec la musique classique se déroulera sans fausse note – ou presque !

Avec humour, un brin de folie, et des doigts magiques, Laurent Andary vous invite à une plongée ludique dans l’univers des plus grands compositeurs.

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@theatredelaviolette.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatredelaviolette.com/j_ai_une_touche-275.html »}]

théâtre spectacle