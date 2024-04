IZĀR L’INCONNUE Talence, samedi 6 avril 2024.

IZĀR Izār, projet musical audacieux fusionnant Nu-Jazz et Soul. C’est l’alliance artistique du compositeur Christophe Bazin, alias Wet Wood, de Léo Sors et du duo de Nicolas Blazy et Emile Guillaume Samedi 6 avril, 20h00 L’INCONNUE Tarif Prévente: 8€

Tarif sur place: 10€

Inspiré par des figures telles que Thom Yorke, Yussef Dayes et Shabaka Hutchings l’univers musical d’Izār révèle une rencontre organique entre les influences de ses musiciens. Les compositions d’Izār possèdent une identité unique, déployant des mélodies qui tissent une trame mystique, portée par la voix voluptueuse de Christophe.

Plongez dans ce monde captivant, où les frontières musicales s’effacent et l’innovation artistique s’exprime à travers des harmonies envoûtantes et des rythmes émouvants.

L'INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

