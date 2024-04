It It Anita & Ditter Concert pop-rock, noise-rock La Carène Brest, vendredi 17 mai 2024.

Vous aviez peut-être découvert It It Anita enflammant le hall de La Carène lors du festival Invisible 2019 ! Bonne nouvelle, le noise rock des Liégeois du groupe revient cette année envahir le club avec Mouche. Le quatuor est devenu un powertrio et vient de prendre une tournure encore plus frontale et efficace, au travers de chœurs rauques, de riffs à la fois tranchants et dissonants, de rythmiques détonantes et de mélodies indie rock 90s.

Pour partager ce plateau, on vous propose de découvrir Ditter. Entre le flegme d’un post-punk anglais et des riffs pop édulcorés, le groupe voit ses chansons comme des grands espaces de liberté, de la pop avant tout mais dans laquelle on retrouve des soupçons de punks et de rock à l’image de LCD Soundsystem, The Kills ou Sexy sushi.

Informations pratiques

Le Club de la Carène

Ouverture des portes à 20h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 21:00:00

fin : 2024-05-17

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris

Brest 29200 Finistère Bretagne

