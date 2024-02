Istres Propre Durable Istres, samedi 1 juin 2024.

Tous unis pour une ville propre ! « Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ». C’est sur la base de cette citation de Saint-Exupéry qu’a été initié, en 2009, le projet »Istres Propre' », journée éco-citoyenne.

Au programme, ramassage des déchets dans différents quartiers de la ville, stand de sensibilisation à l’environnement, jeux pour enfants…



Tous les volontaires, petits et grands, sont invités à devenir acteurs de ce grand mouvement écocitoyen de ramassage des déchets et de tri sélectif, unique dans la région.



– A partir de 9h : collecte des déchets

Pour participer au ramassage des déchets, rien de plus simple, RDV dans votre quartier



– A partir de 10h : festivités et animations

A partir de midi : rassemblement sur l’esplanade Charles-de-Gaulle (en face de la mairie)



– Toute la journée de 9h à 23h votre nouveau RDV « Hip Hip Hip Hop » à retrouver dans différents lieux de la ville : breakdance, graffiti, glisse, performances, hip hop, danse, battles, dj set… .

Esplanade Charles de Gaulle

