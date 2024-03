Invitation chez le blaireau Parking principal de l’arboretum de la Roche-Guyon La Roche-Guyon, samedi 12 octobre 2024.

Invitation chez le blaireau Venez découvrir la biologie surprenante du blaireau européen. Samedi 12 octobre, 09h30 Parking principal de l’arboretum de la Roche-Guyon

Descendez sous terre pour partager la vie intime et bien organisée de la famille blaireau ! Vous découvrirez les mœurs de ce mammifère discret, immédiatement reconnaissable à ses bandes noires et blanches sur la tête. Cet animal nocturne et fouisseur vous étonnera par son organisation sociale et son habitat, le terrier, aux multiples entrées et aux vastes galeries !

Parking principal de l’arboretum de la Roche-Guyon Route des Crêtes, 95780 La Roche-Guyon, France La Roche-Guyon 95780 Val-d’Oise Île-de-France

FICIF/Dominique Gest