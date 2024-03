Investir dans les publicités payantes pour ne pas laisser vos concurrents prendre le dessus Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi, mardi 2 avril 2024.

Investir dans les publicités payantes pour ne pas laisser vos concurrents prendre le dessus Un atelier pour mieux appréhender l’impact de la publicité digitale sur la visibilité des entreprises Mardi 2 avril, 09h00 Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Participation gratuite, mais inscription obligatoire

La CCI du Tarn vous invite à son prochain petit déjeuner PraTIC qui ser déroulera le Mardi 02 Avril 2024 de 9h à 11h à la CCI du Tarn site d’albi et qui aure pour théme :

Investir dans les publicités payantes pour ne pas laisser vos concurrents prendre le dessus

Grâce à cet atelier, venez découvrir les avantages de ce média pour votre structure et comment mettre en place une stratégie pérenne pour augmenter votre visibilité et vos ventes.

Programme de la rencontre

La publicité digitale : contexte et enjeux

Comment bâtir une stratégie de communication efficace avec la publicité en ligne

Zoom sur la publicité sur les réseaux sociaux

Zoom sur Google Ads

Les erreurs à ne pas commettre

Questions / réponses

Les intervenants

Aurélie COSTE de l’agence QUATRYS

Jérôme VIVIES de l’agence A NEW STORY

Chambre de commerce et d'industrie du Tarn 1 avenue Général Hoche, 81000 ALBI Albi 81000 Tarn Occitanie

