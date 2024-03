INVENTAIRE PARTICIPATIF DES PAPILLONS Vialas, jeudi 20 juin 2024.

INVENTAIRE PARTICIPATIF DES PAPILLONS Vialas Lozère

Venez apprendre à reconnaître les papillons et participer à l’Atlas de la Biodiversité Communale de Vialas, avec le chargé de mission Natura 2000 du SHVC. Sortie à la journée, prévoir chaussures, protection solaire, eau et pique-nique. A partir de 10 ans.

Inscription obligatoire via le lien ou par téléphone.

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué après validation de votre inscription, sous réserve de places disponibles. EUR.

Début : 2024-06-20 15:00:00

fin : 2024-06-20

Vialas 48220 Lozère Occitanie

