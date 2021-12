Introduction à l’Ennéagramme Clos Sainte MARIE, 3 mars 2022, Sainte-Colombe.

Introduction à l’Ennéagramme

du jeudi 3 mars 2022 au vendredi 4 mars 2022 à Clos Sainte MARIE

Qu’est-ce que l’ENNEAGRAMME ? Conçu à l’origine pour être un outil d’auto observation, l’Ennéagramme décrit neuf grands types de personnalité et leurs interactions. Comme toutes les typologies, l’Ennéagramme met en évidence les caractéristiques communes du caractère profond des personnes relevant du même profil. Au sein du couple, de la famille, de l’entreprise, la grande force de l’Ennéagramme est de permettre de comprendre comment les autres raisonnent, ce qu’ils ressentent et la manière dont ils gèrent les informations. Origine du projet L’ennéagramme est à la mode : les livres abondent, les sessions se multiplient, un nombre croissant de personnes s’intéressent à cette démarche de connaissance de soi et de développement personnel… Nous souhaitons proposer cette possibilité. En effet, la finesse d’investigation qu’il permet, la prise en compte des différents plans de la personnalité et la puissance de la transformation qu’il induit font de l’ennéagramme une démarche efficace et féconde. C’est pourquoi, les AFC ont plusieurs années d’expérience et font confiance à l’IEDH qui, dès 2001, a formalisé sa déontologie et ses critères de discernement, publiés sous la forme de 10 points de repères (voir : [https://iedh.fr/en-savoir-plus/enneagramme/deontologie/#_ftnref1](https://iedh.fr/en-savoir-plus/enneagramme/deontologie/#_ftnref1) ) A quoi servira l’argent collecté ? L’argent collecté couvrira en partie les coûts de cette formation Les AFC Associations Familiales Catholiques Votre AFC locale : un pilier pour votre famille Son objectif est de promouvoir la famille, communauté de vie et d’amour d’un homme et d’une femme, fondée sur le mariage, et cellule de base de la société. Association résolument tournée vers la famille et pour la famille, elle veille, propose et agit au sein de la société civile. Pour en savoir plus sur les AFC [https://www.afc-france.org/les-afc/quest-ce-quune-afc/](https://www.afc-france.org/les-afc/quest-ce-quune-afc/) ou contacter : [tresorier.afc.imbrecht@gmail.com](mailto:tresorier.afc.imbrecht@gmail.com) Si ces objectifs et ces actions vous semblent pertinentes, n’hésitez à adhérer à votre AFC locale : 30 €/an (réduction supplémentaire pout primo adhérents)

Adhérent AFC (indiquez SVP votre AFC) 80 € ; Non adhérent AFC 160 €

Venez découvrir votre profil Ennéagramme pour mieux vous connaître et mieux appréhender les personnes autours de vous ; accueillir les comportements des autres sans jugement ; atteindre la liberté

Clos Sainte MARIE 149 rue du docteur Trenel SAINTE COLOMBE 69560 Sainte-Colombe Rhône



