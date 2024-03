Intervention école Varennes-sur-Allier Ecole George Sand Varennes-sur-Allier, mardi 19 mars 2024.

Intervention école Varennes-sur-Allier À la découverte de l’Abel Destination ! Mardi 19 mars, 10h00 Ecole George Sand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T10:00:00+01:00 – 2024-03-19T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T10:00:00+01:00 – 2024-03-19T12:00:00+01:00

L’équipe de l’Office de Tourisme se propose d’intervenir au sein des établissements scolaires pour une séance interactive destinée aux classes de primaire.

Nous leur présenterons nos missions, les différents métiers qui composent notre équipe, ainsi que quelques activités en famille à faire autour de chez eux !

En petits groupes, les enfants concevront un programme de visites et d’activités pour une famille en séjour dans la région. Cette activité ludique permettra à vos élèves de partir à la découverte de leur commune. Munis d’un fond de carte, ils observeront et identifieront les points d’intérêt touristique ou pratique de leur environnement local.

Ces observations contribueront à enrichir notre projet de carte collaborative, accessible sur le lien : carte.label-destination.com

À travers cette initiative, notre objectif est de sensibiliser les jeunes à l’importance du tourisme local et de leur faire découvrir les divers aspects de ce secteur. Nous visons également à encourager le développement de leur sens de l’observation, de leur curiosité et de leur connaissance du territoire.

Ecole George Sand PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 03150 Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04.70.47.45.86 »}]

tourisme cartographie

Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire