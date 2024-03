Intervalle bruissant Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes, mardi 30 avril 2024.

Intervalle bruissant Exposition d’Anne Paulus dans le cadre de la fête de l’estampe 30 avril – 28 mai Médiathèque Espace Jacques Demy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T12:00:00+02:00 – 2024-04-30T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-28T12:00:00+02:00 – 2024-05-28T20:00:00+02:00

Exposition d’Anne Paulus

Invitée d’honneur à la Fête de l’estampe, Anne Paulus a été récompensée par de nombreuses distinctions, et expose très régulièrement en France et à l’étranger une œuvre profonde, riche et protéiforme, à la croisée de l’estampe, du livre d’artiste et de la sculpture céramique.

Médiathèque Espace Jacques Demy 24 Quai de la Fosse 44000 nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire