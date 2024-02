InterTournoi Tournoi international de Football à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir, samedi 18 mai 2024.

De nombreux clubs régionaux, nationaux et même étrangers sont attendus.

InterTournoi Tournoi international de Football à Montoire-sur-le Loir. Comme pour les précédentes éditions, de nombreux clubs régionaux, nationaux et même étrangers sont attendus.

Afin de vous faire passer un agréable week-end sportif et convivial, plusieurs animations seront mises en place ainsi que des buvettes pour se restaurer et se rafraîchir. L’Intertournoi se divise en 2 jours samedi catégorie U7-U9-U11. Dimanche catégorie U13-U15-U15F. .

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-19

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire intertournoi@gmail.com

