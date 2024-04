]interstice[18 | Vernissage des expositions Paysages Possibles et The First Dream/Hatsuyume Caen, jeudi 18 avril 2024.

Avant de se retrouver du 7 au 20 mai prochain pour le festival ]interstice[18, vous êtes invité.es à l’Artothèque de Caen, pour le vernissage des expositions , du Studio Joanie Lemercier

Avec , le visiteur est témoin du processus de réalisation des dessins par la machine, en live, dans la galerie d’exposition. Ces paysages de montagnes sont créés à partir d’un code relativement simple avec la volonté d’explorer un maximum de variantes possibles.

Les dessins exposés sont comme des fenêtres infinies, offrant de multiples points de vue dans un même modèle 3D.



Crédits Joanie Lemercier / Co-direction Juliette Bibasse / Développement Technique Martin Pirson / Production Nicolas Roziecki / , de Justine Emard

Le processus de cette œuvre est d’imprimer un rêve d’un esprit humain à une substance physique.

Justine Emard a enregistré les signaux électriques de ses rêves pendant son sommeil. Une impression en relief a été créée, en référence à la tradition des Hatsuyume, une pratique japonaise qui se rapproche du rêve lucide.

Imprimée par couches successives d’après l’image spectrale des ondes neuronales, la forme du rêve apparaît. ’ – .

. Dans le cadre du Printemps du dessin.

Ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf les 21, 28, 29, 30 avril et 1er, 5, 6 et 13 mai.

] [

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:00:00

fin : 2024-05-20 18:00:00

Impasse Duc Rollon

Caen 14000 Calvados Normandie

