2ème édition de la course VTT X-country – Les Castors Intersection du chemin de Géroux Bellac, 14 avril 2024, Bellac.

Bellac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 13:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Course VTT type Cross Country Olympique le long des chemins des diligences et des moulins, c’est la seule discipline VTT présente aux Jeux Olympiques. C’est une course intense qui nécessite de la rapidité et de l’efficacité. Pensez à vous inscrire avant le 12 avril, aucune inscription ne sera prise sur place..

Intersection du chemin de Géroux

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



