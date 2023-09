Stage de l’ORH Institut St-Christophe Masseube Catégories d’Évènement: Gers

Masseube Stage de l’ORH Institut St-Christophe Masseube, 4 août 2024, Masseube. Stage de l’ORH 4 – 9 août 2024 Institut St-Christophe Stage de l’Orchestre Régional d’Harmonie de Midi-Pyrénées Institut St-Christophe Domaine de Belliard , 32140 Masseube Masseube Gers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-08-04T17:00:00+02:00 – 2024-08-05T01:59:59+02:00

2024-08-09T02:00:01+02:00 – 2024-08-09T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gers, Masseube Autres Lieu Institut St-Christophe Adresse Domaine de Belliard , 32140 Masseube Ville Masseube Departement Gers Lieu Ville Institut St-Christophe Masseube latitude longitude 43.409433;0.58383

Institut St-Christophe Masseube Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/masseube/