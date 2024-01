Exposition « Just Do Maths » à l’IHES en avril 2024 Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES) Bures-sur-Yvette, mardi 2 avril 2024.

Exposition « Just Do Maths » à l’IHES en avril 2024 Une exposition itinérante de portraits de mathématiciennes de l’Université Paris-Saclay. 2 – 30 avril Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES) Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T09:00:00+02:00 – 2024-04-02T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-30T09:00:00+02:00 – 2024-04-30T17:30:00+02:00

S’appuyant sur des portraits scientifiques publiés sur le site internet de l’Université, l’exposition fait la part belle à nos mathématiciennes. Plus que la recherche mathématique, elle donne à voir l’expérience et la place des femmes en mathématiques, discipline parmi les moins féminisées de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’exposition et les évènements associés ont pour vocation de casser les stéréotypes de genre souvent répandus en sciences auprès de tous les publics : lycéen·nes, étudiant·es, enseignant·es-chercheur·es…

A l’IHES, l’exposition est montrée dans le foyer du Centre de conférences Marilyn et James Simons.

Pour plus d’informations, consultez le site internet de l’exposition.

Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES) 35 route de Chartres, 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Montjay Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/portraits-de-chercheurs-et-de-chercheuses »}, {« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-mathematiques/mediation-et-actualites-graduate-school-mathematiques/just-do-maths-nos-mathematiciennes-contre-les-stereotypes »}]