Instant vigneron à La Tour du Pouilly Fumé La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire, dimanche 19 mai 2024.

Instant vigneron à La Tour du Pouilly Fumé La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire Nièvre

A l’issue de la visite de l’espace scénographique et de la Cave aux Arômes© des Pouilly Fumé, vivez un instant privilégié avec un vigneron de l’AOC Pouilly Fumé et Pouilly sur Loire. Celui-ci vous fera déguster ses vins, vous expliquera son travail, partagera avec vous sa passion et vous livrera quelques secrets… 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19

fin : 2024-05-19

La Tour du Pouilly Fumé 30 Rue Waldeck-Rousseau

Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@tourdupouillyfume.fr

