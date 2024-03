Installation sonore immersive Reflets Atelier Courbet Ornans, mercredi 3 juillet 2024.

Installation sonore et immersive du 3 juillet au 30 septembre

Par Sofiane Messabih et l’association Le Petit Kollectif

Une fresque sonore immersive pour deux récitants, clarinettes et diffusion quadriphonique.

Je viens de construire un atelier dans la campagne pour y travailler tranquillement

ce qui m’était indispensable…je suis a` même maintenant de faire tout ce que comporte la peinture . Gustave Courbet

De tous les lieux qui font une œuvre d’art, l’atelier, espace même de la création, est le plus important. Le travail s’y accomplit et s’y expose. Il peut être un lieu de fêtes et d’affrontements mais il est surtout l’endroit où l’imaginaire de l’artiste s’incarne. C’est un diapason qui accorde des fragments de soi, situés entre le corps, l’esprit, les objets et la production artistique.

La première fois que j’ai visité l’Atelier, j’ai été pris d’une émotion très intense avec cette impression très troublante de ressentir la présence du Maître ! Lorsque le Pôle Courbet, son conservateur Benjamin Foudral et son équipe m’ont sollicité pour créer une nouvelle exposition sonore et plus spécifiquement dédiée à ce lieu, j’ai été très honoré et passionné…Une continuité naturelle, autour de mes créations passées liées au peintre, se présentait à moi. Sofiane Messabih

Sofiane Messabih, compositeur, a littéralement pensé cette fresque sonore comme une œuvre musicale à part entière. Les extraits des lettres des correspondances de Juliette et Gustave Courbet sont parties intégrantes de la pièce. Ainsi les voix des comédien.ne.s combinées aux différentes clarinettes créent une formation musicale de chambre hybride et inattendue.

La palette des timbres qui semble infinie nous embarque dans un récit évoquant des bribes d’histoire de cet atelier, de Juliette et surtout de Gustave Courbet.

Le dispositif de diffusion en quadriphonie (re)crée une spatialisation des personnages dans l’atelier qui semblent se déplacer et nous procurer une sensation de réalité sonore augmentée.

Les voix évoluent devant nous… derrière nous… et peut-être sur le côté. Les sons tournent, bougent, rebondissent aux quatre coins de l’atelier. L’auditeur peut aussi choisir de se déplacer et ainsi choisir sa réalité sonore.

Cette création, portée par l’association Le Petit Kollectif est une commande du Pôle Courbet. EUR.

Atelier Courbet 14 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté reservationpaysdecourbet@doubs.fr

